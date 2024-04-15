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CLAUDETTE'S CAFE THE ROCKAWAY HOTEL
PASTRIES
PASTRIES AND DESSERTS
Check Out Our Variety of Claudette Made Desserts (V) = Vegan (GF) = Gluten Free
ESPRESSO BAR
COFFEE
- DRIP$2.60
- HALVA LATTE$6.25
- ICED HALVA LATTE$7.25
- CARDAMOM ROSE LATTE$6.25
- ICED CARDAMOM ROSE LATTE$7.25
- PISTACHIO HONEY LATTE$6.25
- ICED PISTACHIO HONEY LATTE$7.25
- ESPRESSO$3.00
- ICED ESPRESSO$4.00
- AMERICANO$3.00
- ICED AMERICANO$4.00
- MACCHIATO$4.50
- CORTADO$4.50
- ICED CORTADO$5.50
- FLAT WHITE$5.00
- ICED CAPPUCCINO$6.00
- LATTE$5.50
- ICED LATTE$6.50
- MOCHA$6.00
- ICED MOCHA$7.00
- CLAUDETTE'S X OSLO BLENDOut of stock
NOT COFFEE
IN PURSUIT OF TEA
ACAI BAR
ACAI N SMOOTHIE BOWLS
OATS, LABNEH AND CHAI PUDDING
SMOOTHIES
BOTTLED JUICES @ GH
GRAB N GO
GRAB N GO
HOMEMADE NUT BUTTERS & GRANOLA
Greenhouse Cafe RBNY Location and Ordering Hours
(718) 489-8938
Open now • Closes at 4PM