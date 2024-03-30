All Claudette’s Starting December 11th
GREENHOUSE CAFE AT THE ROCKAWAY HOTEL + SPA
ESPRESSO BAR
COFFEE
- DRIP$2.60
- HALVA LATTE$6.25
- ICED HALVA LATTE$7.25
- CARDAMOM ROSE LATTE$6.25
- ICED CARDAMOM ROSE LATTE$7.25
- PISTACHIO HONEY LATTE$6.25
- ICED PISTACHIO HONEY LATTE$7.25
- ESPRESSO$3.00
- ICED ESPRESSO$4.00
- AMERICANO$3.00
- ICED AMERICANO$4.00
- MACCHIATO$4.50
- CORTADO$4.50
- ICED CORTADO$5.50
- FLAT WHITE$5.00
- ICED CAPPUCCINO$6.00
- LATTE$5.50
- ICED LATTE$6.50
- MOCHA$6.00
- ICED MOCHA$7.00
- CLAUDETTE'S X OSLO BLEND$18.00
NOT COFFEE
IN PURSUIT OF TEA
ACAI BAR
ACAI N SMOOTHIE BOWLS
- ROCKABOWL (GF)(V)$15.00
- KALIMI BOWL (GF)(V)$18.00
- HAIFA MINT BOWL (GF)Out of stock
- DEAD SEA DATE BOWL (GF)(V)$17.00
- BUILD YOUR OWN SMOOTHIE BOWL (GF)$12.00
KALIMI BOWL (GF)(V)
Acai, and Banana Blend Topped W/ Sliced Bananas, Shredded Coconut, Date Syrup, Pistachios, and Granola
SMOOTHIE BAR ADD ONS
ADD NUT BUTTERS
ADD FRESH FRUIT
ESPRESSO ADD ON
ADD 1ST PHORM SUPPS
The Brazilay Bowl No Thank You
Please select up to 1
OATS, LABNEH AND CHAI PUDDING
SMOOTHIES
BOTTLED JUICES @ GH
GRAB N GO
GRAB N GO
HOMEMADE NUT BUTTERS & GRANOLA
Greenhouse Cafe RBNY Location and Ordering Hours
(718) 489-8938
Open now • Closes at 6PM